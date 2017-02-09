Вагиф Джавадов договорился с клубом АЗАЛ касательно сотрудничества до конца сезона

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Азербайджана Вагиф Джавадов нашел новую команду.
Как передает Report, 28-летний нападающий договорился с аутсайдером Премьер лиги – АЗАЛом касательно сотрудничества до конца сезона.
Официальный контракт будет заключен завтра.
Отметим, что после расставания во время зимней паузы с "Сумгайытом", Вагиф Джавадов оставался без клуба.
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