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    Вагиф Джавадов договорился с клубом АЗАЛ касательно сотрудничества до конца сезона

    Официальный контракт будет заключен завтра

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Азербайджана Вагиф Джавадов нашел новую команду.

    Как передает Report, 28-летний нападающий договорился с аутсайдером Премьер лиги – АЗАЛом касательно сотрудничества до конца сезона.

    Официальный контракт будет заключен завтра.

    Отметим, что после расставания во время зимней паузы с "Сумгайытом", Вагиф Джавадов оставался без клуба. 

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