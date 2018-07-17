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    Вагиф Джавадов: Даже после ухода Максимова можно показать хороший результат

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ "Шли разговоры о предполагаемом уходе Юрия Максимова. О том, что он покинет команду, мы узнали до тренировки. Это решение, принятое им и руководством клуба. Никто не вечен, такова футбольная жизнь".

    Об этом Report заявил футболист "Keшля" Вагиф Джавадов, комментируя отставку главного тренера Юрия Максимова. 

    По мнению 29-летнего форварда, уход главного тренера в преддверии ответного матча с "Бальцаном" в рамках I квалификационного раунда Лиги Европы может негативно отразиться на выступлении "Кешля":

    "19 июля нам предстоит ответный матч. Будет трудно. Мы должны позабыть это и настроиться на игру. Мы будем играть на своем поле. Это – дополнительный стимул для нас. Все, что требуется от нас для хорошей подготовки, мы сделаем. Даже после ухода Максимова можно показать хороший результат".

    Напомним, что ответный матч между "Кешля" и "Бальцаном" состоится 19 июля на "Далга Арене". Встреча стартует в 21:00. "Кешля" выйдет на матч под руководством помощника главного тренера Заура Исмаилова.

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