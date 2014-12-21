​Футбольный агент Вадим Шаблий: "В Азербайджане есть то, чего нет у нас – стабильности"

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Футбольный агент Вадим Шаблий считает, что переход игроков "Черноморца" в "Габалу", которую возглавил Роман Григорчук, вполне возможен, передает Report со ссылкой на украинскую прессу.

"Я не знаю, кого Роман Григорчук хочет пригласить в Азербайджан. Но опять же, почему бы и нет? У клуба большие задачи и там есть стабильность, того, что нет у нас, к сожалению.

Чемпионат у нас, конечно, посильнее, но Азербайджан хочет развивать свой чемпионат и ставит перед собой больше задачи. Не просто так приглашает хороших специалистов", - сказал Шаблий в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, что ранее по обоюдному согласию сторон Роман Григорчук разорвал контракт со своим прежним клубом одесским "Черноморцем". Роман Иосифович проработал на посту главного тренера моряков четыре года.