В Золотом кубке КОНКАКАФ определились полуфинальные пары

В Золотом кубке КОНКАКАФ 2025 года завершились матчи 1/4 финала.
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Так, сборная Гондураса одержала победу над национальной командой Панамы в серии пенальти со счетом 1:1 (5:4 пен.). Мексика обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 2:0. Национальная команда Гватемалы в серии пенальти одержала победу над сборной Канады (1:1, 6:5 пен.), а США вырвали победу у национальной команды Коста-Рики также в серии послематчевых 11-метровых ударов (2:2, 4:3 пен.).
Все пары 1/2 финала Золотого кубка КОНКАКАФ:
Гондурас — Мексика;
Гватемала — США.
Полуфинальные матчи состоятся уже 3 июля.