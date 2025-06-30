В Золотом кубке КОНКАКАФ определились полуфинальные пары

В Золотом кубке КОНКАКАФ 2025 года завершились матчи 1/4 финала.

В Золотом кубке КОНКАКАФ 2025 года завершились матчи 1/4 финала.

Как сообщает Report , по итогам встреч в полуфинале сыграют сборные Гондураса, Мексики, Гватемалы и США.

Так, сборная Гондураса одержала победу над национальной командой Панамы в серии пенальти со счетом 1:1 (5:4 пен.). Мексика обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 2:0. Национальная команда Гватемалы в серии пенальти одержала победу над сборной Канады (1:1, 6:5 пен.), а США вырвали победу у национальной команды Коста-Рики также в серии послематчевых 11-метровых ударов (2:2, 4:3 пен.).

Все пары 1/2 финала Золотого кубка КОНКАКАФ:

Гондурас — Мексика;

Гватемала — США.

Полуфинальные матчи состоятся уже 3 июля.