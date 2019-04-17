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В Закатале из-за ливня отложили матч чемпионата Азербайджана

В Закатале из-за ливня отложили матч чемпионата Азербайджана

Отложен запланированный на сегодня матч "Закатала" - "Карабах-2" в XXIII туре I Дивизиона Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, причиной послужил ливень в городе Закатала. 

Время проведения отложенного матча пока неизвестно. 

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