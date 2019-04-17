В Закатале из-за ливня отложили матч чемпионата Азербайджана

В Закатале из-за ливня отложили матч чемпионата Азербайджана

17 апреля, 2019 15:58

https://report.az/storage/news/dd0a82b044dba47ce5f5f0d5cdd7eefa/4a50eafa-dd31-4b9b-ae73-c8ae303b6318_292.jpg Отложен запланированный на сегодня матч "Закатала" - "Карабах-2" в XXIII туре I Дивизиона Азербайджана по футболу. Как сообщает Report, причиной послужил ливень в городе Закатала. Время проведения отложенного матча пока неизвестно.

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