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​В "Ювентусе" высказались о будущем Роналду

​В "Ювентусе" высказались о будущем Роналду Спортивный директор "Ювентуса" Федерико Керубини высказался по поводу будущего форварда Криштиану Роналду.
Футбол
1 июля 2021 г. 19:00
​В Ювентусе высказались о будущем Роналду
Криштиану Роналду

Спортивный директор "Ювентуса" Федерико Керубини высказался по поводу будущего форварда Криштиану Роналду.

Как сообщает Report, функционер заявил, что нет никаких сигналов о том, что 36-летний нападающий покинет туринский клуб.

"Никаких намеков о желании уйти от Роналду не было. Есть слухи о его трансферах, но со стороны клуба никаких предпосылок нет. В прошлом сезоне Роналду забил 36 голов в 44 матчах, и цифры не всегда отражают действительность и зачастую скрывают правду. Мы рады, что Роналду присоединится к "Юве", как только выйдет из отпуска", - передает слова Керубини il BiancoNero.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" или "Реал".

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Версия на азербайджанском языке "Yuventus" Ronaldunun klubdakı taleyinə aydınlıq gətirdi

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