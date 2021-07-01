​В "Ювентусе" высказались о будущем Роналду

Спортивный директор "Ювентуса" Федерико Керубини высказался по поводу будущего форварда Криштиану Роналду.
Как сообщает Report, функционер заявил, что нет никаких сигналов о том, что 36-летний нападающий покинет туринский клуб.
"Никаких намеков о желании уйти от Роналду не было. Есть слухи о его трансферах, но со стороны клуба никаких предпосылок нет. В прошлом сезоне Роналду забил 36 голов в 44 матчах, и цифры не всегда отражают действительность и зачастую скрывают правду. Мы рады, что Роналду присоединится к "Юве", как только выйдет из отпуска", - передает слова Керубини il BiancoNero.
Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" или "Реал".