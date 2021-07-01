​В "Ювентусе" высказались о будущем Роналду

Спортивный директор "Ювентуса" Федерико Керубини высказался по поводу будущего форварда Криштиану Роналду.

Спортивный директор "Ювентуса" Федерико Керубини высказался по поводу будущего форварда Криштиану Роналду.

Как сообщает Report, функционер заявил, что нет никаких сигналов о том, что 36-летний нападающий покинет туринский клуб.

"Никаких намеков о желании уйти от Роналду не было. Есть слухи о его трансферах, но со стороны клуба никаких предпосылок нет. В прошлом сезоне Роналду забил 36 голов в 44 матчах, и цифры не всегда отражают действительность и зачастую скрывают правду. Мы рады, что Роналду присоединится к "Юве", как только выйдет из отпуска", - передает слова Керубини il BiancoNero.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" или "Реал".