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В "Ювентусе" произошел конфликт после поражения от аутсайдера

В "Ювентусе" произошел конфликт после поражения от аутсайдера Массовый конфликт произошел в раздевалке итальянского клуба "Ювентус" после поражения от "Беневенто" в матче 28-го тура Серии А.
Футбол
22 марта 2021 г. 20:26
В Ювентусе произошел конфликт после поражения от аутсайдера

Массовый конфликт произошел в раздевалке итальянского клуба "Ювентус" после поражения от "Беневенто" в матче 28-го тура Серии А.

Как передает Report, об этом сообщает издание La Stampa.

Напомним, что в воскресенье туринский клуб дома уступил "Беневенто" со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил нападающий "Беневенто" Адольфо Гайч.

Как сообщает итальянское издание, после матча между президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли и главным тренером команды Андреа Пирло состоялась беседа на повышенных тонах. Кроме того, звуки словесной перепалки доносились из раздевалки команды.

Отметим, что "Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 55 очков в 27 матчах. В следующем туре команда на выезде сыграет против "Торино".

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Версия на азербайджанском языке  “Yuventus”un autsayderə məğlub olması mübahisəyə səbəb oldu

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