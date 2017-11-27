В XIII туре Премьер-лиги Азербайджана поставлено два рекорда

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Зафиксированы новые рекорды результативности Премьер-лиги Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, в XIII туре в ворота забито 16 голов.

Это самый высокий показатель текущего сезона. Во встречах на выходных в среднем зафиксировано 4 гола. На матче "Кяпяз" – "Габала" (1:6) забито семь голов, "Зира" – "Карабах" (2:3) – 5 голов, "Нефтчи" – "Кешля" (3:1) – четыре гола. Только зрители встречи "Сумгайыт" – "Сабаил" не дождались гола.

До сих пор рекорд был поставлен в I и XII турах с 13 голами. В этих турах средняя результативность составила 3,25. Показатель в 4 или даже выше в последний раз был зарегистрирован в XXVII туре прошлого сезона. Без учета матча с ликвидированным результатом, в трех играх тура 7-месячной давности было забито 13 голов. Результативность была равна 4,33.

Другим рекордом сезона стали 7 голов в матче "Кяпяз" – "Габала". До сих пор в текущем сезоне не было зафиксировано больше 5 голов за одну игру. Последним матчем с 7 и более голами стала встреча XXVII тура прошлого сезона между "Габалой" и "Интером". Хозяева поля 215 дней назад, 24 апреля, выиграли со счетом 4:3.