Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Украине создан фан-клуб "Нефтчи".
Как сообщает Report со ссылкой официальный сайт столичного клуба, на пост президента фан-клуба избран председатель Международного союза "Азербайджан-Украина" Эльмар Мамедов.
Председатель Наблюдательного совета "Нефтчи" Чингиз Абдуллаев направил руководству клуба письмо о разрешении на использование бренда.
Целью проекта является создание дополнительной структуры для тесного сплочения наших соотечественников в Украине.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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