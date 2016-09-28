В Украине создан фан-клуб "Нефтчи"

28 сентября, 2016 14:05

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Украине создан фан-клуб "Нефтчи". Как сообщает Report со ссылкой официальный сайт столичного клуба, на пост президента фан-клуба избран председатель Международного союза "Азербайджан-Украина" Эльмар Мамедов. Председатель Наблюдательного совета "Нефтчи" Чингиз Абдуллаев направил руководству клуба письмо о разрешении на использование бренда. Целью проекта является создание дополнительной структуры для тесного сплочения наших соотечественников в Украине.

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