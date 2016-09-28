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    В Украине создан фан-клуб "Нефтчи"

    В фан-клуб направлено письмо о разрешении на использование бренда

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Украине создан фан-клуб "Нефтчи".

    Как сообщает Report со ссылкой официальный сайт столичного клуба, на пост президента фан-клуба избран председатель Международного союза "Азербайджан-Украина" Эльмар Мамедов.

    Председатель Наблюдательного совета "Нефтчи" Чингиз Абдуллаев направил руководству клуба письмо о разрешении на использование бренда. 

    Целью проекта является создание дополнительной структуры для тесного сплочения наших соотечественников в Украине. 

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