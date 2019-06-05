В Украине после матча жестоко избили футбольного арбитра - ВИДЕО

Матч чемпионата Закарпатья по футболу завершился скандалом.

Как сообщает Report, в матче "Карпаты" (Дубовое) - "Поляна" победа досталась гостям со счетом 2:1. Фанаты хозяев решили, что результат несправедлив, выбежали на поле и избили арбитра встречи. Матч обслуживал Валерий Шкура. По информации, в избиении принял участие бывший главный тренер "Карпат".

Отметим, что это не первый подобный случай в украинском футболе. В этом году уже случалось избиение арбитра. Болельщики набросились на арбитра Дениса Резникова после матча второй лиги "Нива" (Тернополь) - "Полесье" (Житомир).