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В Украине отменили все соревнования на территории страны

В Украине отменили все соревнования на территории страны Министерство молодежи и спорта Украины приняло решение об отмене всех спортивных и массовых мероприятий на территории страны на период действия чрезвычайного положения.
Футбол
23 февраля 2022 г. 22:03
В Украине отменили все соревнования на территории страны

Министерство молодежи и спорта Украины приняло решение об отмене всех спортивных и массовых мероприятий на территории страны на период действия чрезвычайного положения.

Как передает Report, об этом сообщает Sport.ua.

Соответствующий приказ будет издан в течение суток.

Режим ЧП будет действовать как минимум 30 дней. Ожидается, что сегодня Верховная Рада ратифицирует соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

Это означает, что в течение следующих 30 дней спортивные соревнования и учебно-тренировочные сборов на территории Украины проводиться не будут. По данным источника, участие сборных команд Украины в международных соревнованиях не отменяется.

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