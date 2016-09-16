В Украине были избиты турецкие болельщики

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Болельщики турецкого "Фенербахче" были избиты до матча с украинской командой "Заря" в групповом раунде Лиги Европы.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Одессе.

В ресторан, где находились турецкие болельщики, ворвались люди в масках и облили их бензином. Трагедию удалось избежать лишь по той причине, что зажигалка, которой хотели поджечь болельщиков, не сработала. Тогда преступники решили избить турецких болельщиков, которых пришлось госпитализировать из-за тяжелых травм.

Противостояния произошли и в других украинских регионах, где были турецкие болельщики.

После случившегося полиция задержала трех местных болельщиков.

Отметим, что матч между командами "Заря" и "Фенербахче" завершился со счетом 1:1.