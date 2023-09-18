В УЕФА ответили на вопрос о возвращении российских клубов в еврокубки

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин признался, что российские клубы не будут возвращены в еврокубки до окончания войны в Украине.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин признался, что российские клубы не будут возвращены в еврокубки до окончания войны в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает Sportklub.

"До каких пор Россия будет исключена из еврокубков? До конца войны в Украине", - заявил Чеферин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.