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В УЕФА ответили на вопрос о возвращении российских клубов в еврокубки

В УЕФА ответили на вопрос о возвращении российских клубов в еврокубки Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин признался, что российские клубы не будут возвращены в еврокубки до окончания войны в Украине.
Футбол
18 сентября 2023 г. 03:14
В УЕФА ответили на вопрос о возвращении российских клубов в еврокубки

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин признался, что российские клубы не будут возвращены в еврокубки до окончания войны в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает Sportklub.

"До каких пор Россия будет исключена из еврокубков? До конца войны в Украине", - заявил Чеферин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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