В УЕФА опровергли информацию о проведении матча Лиги чемпионов в августе

УЕФА не принимал официальных решений относительно сроков проведения каких-либо матчей Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, комментарий представителя УЕФА приводит DPA.

Отметим, что ранее президент французского "Лиона" заявил, что ответная встреча его команды против итальянского "Ювентуса" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов назначена на 7 августа.

"Ничего не решено, вообще ничего", - ответили в УЕФА на вопрос о возобновлении Лиги чемпионов.

Напомним, что Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии. Определились четыре четвертьфиналиста, еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи. Первая встреча "Лиона" и "Ювентуса" завершилась домашней победой французского клуба со счетом 1:0.