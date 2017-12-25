В турецком регионе Анталья тренировочные сборы проведут более 1500 футбольных команд

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В январе-апреле 2018 года более 1500 футбольных команд проведут тренировочные сборы в турецком регионе Анталья. Как сообщает Report со ссылкой на TRT Spor, об этом проинформировал председатель спортивно-туристического объединения страны Реджеп Шамиль Яшаджан.

Он отметил, что футбольные клубы более 20 стран воспользуются 157 комплексами, отвечающими требованиям ФИФА. По мнению Яшаджана, в январе-апреле прибыль составит более 100 млн долларов: "Спортивный туризм очень важен для Турции. Ни государственный, ни частный сектор не должен игнорировать это. Общий доход спортивного туризма в мире составляет 200 млрд долларов. Из них 1 млрд долларов приходится на долю Турции. Футбольный туризм прославляет Турцию в мире. Тренировочные сборы здесь прошли команды из Германии, Бельгии, России, Украины, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Ирана, Сербии, Хорватии, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии и многих арабских стран".

Отметим, что все 8 клубов из Премьер-лиги Азербайджана в зимний период тренировочные сборы проведут в Анталье. Кроме того, сборная Азербайджана и местные тренеры в январе-феврале будут в Турции.