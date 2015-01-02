​В Турции наказан президент клуба

Баку. 02 января. REPORT.AZ/ Президент футбольного клуба "Trabzonspor" Ибрагим Гаджиосманоглы наказан дисциплинарным комитетом федерации футбола Турции. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации футбола Турции, президент клуба на 45 дней отстранен от руководства клубом. Кроме этого он должен выплатить 30 000 TL (примерно 10 000 манатов). Причиной тому стали высказывания И. Гаджиосманоглы, противоречащие спортивной этике.

Отметим что, президент клуба в последнее время в местной прессе критически отзывался о руководстве футбольной федерации.