В Турции главный тренер приостановил игру из-за гимна - ВИДЕО

В поселке Эрегил турецкого города Зонгулдак во время ответного матча раунда плей-офф между любительскими футбольными командами "Кепез Чайлвоглуспор" и "Чатеш Ишикспор" произошел необычный инцидент.

Как сообщает Report, главный тренер Хакан Эргин, услышав доносившийся с улицы национальный гимн, тут же приостановил игру. Вслед за этим в знак уважения он вместе с футболистами на поле и болельщиками на поле начал подпевать гимну. После завершения гимна встреча продолжилась с той минуты, с которой прервалась. Это решение рефери было оценено как похвальное.

Отметим, что игра завершилась победой "Чатеш Ишикспор" со счетом 2:1.