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Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В тренерском корпусе "Габалы" произошли изменения.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, клуб расстался с Милошем Евтичем.
Вместо этого на полтора года заключен контракт с бывшим главным тренером сборной Азербайджана U-18 Зауром Гашимовым. Он получил место в возглавляемом Сананом Гурбановым тренерском корпусе.
Отметим, что с июля прошлого года сербский специалист выполнял функцию тренера команды по физической подготовке.
Şamo QuliyevАвтор новости