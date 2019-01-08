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    В тренерском корпусе "Габалы" произошли изменения

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В тренерском корпусе "Габалы" произошли изменения. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, клуб расстался с Милошем Евтичем. 

    Вместо этого на полтора года заключен контракт с бывшим главным тренером сборной Азербайджана U-18 Зауром Гашимовым. Он получил место в возглавляемом Сананом Гурбановым тренерском корпусе. 

    Отметим, что с июля прошлого года сербский специалист выполнял функцию тренера команды по физической подготовке. 

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