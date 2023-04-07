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В Товузе состоялся турнир по мини-футболу, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В Товузе состоялся турнир по мини-футболу, посвященный 100-летию Гейдара Алиева Западная региональная федерация футбола организовала на Товузском городском стадионе турнир по мини-футболу, посвященный 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.
Футбол
7 апреля 2023 г. 20:51
В Товузе состоялся турнир по мини-футболу, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

Западная региональная федерация футбола организовала на Товузском городском стадионе турнир по мини-футболу, посвященный 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на церемонии открытия турнира минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева.

В соревновании приняли участие команды "Газах", "Агстафа", "Товуз" и "Шамкир".

В полуфинале "Шамкир" обыграл "Товуз" со счетом 5:3, а "Газах" одолел "Агстафу" со счетом 3:2. В матче за третье место со счетом 1:0 победила команда Агстафы.

Победителем турнира стал клуб "Газах", одолевший "Шамкир" со счетом 5:1.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTovuzda Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş minifutbol turniri keçirilib

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