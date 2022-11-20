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Азербайджан выигрывает в товарищеском матче у Северной Македонии, идет второй тайм

Азербайджан выигрывает в товарищеском матче у Северной Македонии, идет второй тайм В товарищеском матче между сборными Северной Македонии и Азербайджана по футболу в Скопье открыт счет.
Футбол
20 ноября 2022 г. 18:34
Азербайджан выигрывает в товарищеском матче у Северной Македонии, идет второй тайм

В Скопье идет второй тайм товарищеского матча между сборными Северной Македонии и Азербайджана.

Как сообщает Report, на 65-минуте наша команда благодаря забитому мячу Мусы Гурбанлы вышла в счете вперед - 2:1.

18:19

В Скопье идет второй тайм товарищеского матча между сборными Северной Македонии и Азербайджана.

Как сообщает Report, счет во встрече пока равный - 1:1. Отличились Энис Барди (25-мин.) и Эльвин Джафаргулиев.

17:28

В товарищеском матче между сборными Северной Македонии и Азербайджана по футболу в Скопье открыт счет.

Как сообщает Report, на 25-й минуте отличился с пенальти игрок хозяев Энис Барди.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisi Şimali Makedoniya ilə oyunda 2-ci qolu vurub

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