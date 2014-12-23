В Тебризе откроется футбольный музей

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В иранском городе Тебриз откроется футбольный музей.

Как сообщает Report, со ссылкой на Mehr, об этом заявил мэр шестого округа муниципалитета Тебриз Фархад Рошани. По его словам, музей откроется 25 декабря.

По словам Рошани, музей будет уникальным в своем роде в регионе: "В музее будут собраны старые фотографии, билеты, мячи, одежда известных иранских футболистов, азербайджанского происхождения".

Музей будет функционировать в парке Ризван в Тебризе.

Отметим, что одним из наиболее сильных футбольных клубов Ирана является тебризский клуб "Тракторсази", который пользуется колоссальной поддержкой проживающих в Иране азербайджанцев.