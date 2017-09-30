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    В Тбилиси состоялся матч с участием звёзд футбола, организованный Каладзе

    Участниками матча стали Тони, Ривалдо, Шевченко, Кафу, Тотти, Креспо, Кураньи, Костакурта и другие

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В пятницу, 29 сентября, в Тбилиси состоялся благотворительный матч, организатором которого стал бывший защитник «Милана» Каха Каладзе, ныне являющийся кандидатом в мэры грузинской столицы.

    Как передает Report, в матче встречались команда, состоящая из бывших одноклубников Каладзе, и команда из известных в прошлом игроков.

    Участниками матча стали Лука Тони, Ривалдо, Андрей Шевченко, Кафу, Франческо Тотти, Эрнан Креспо, Кевин Кураньи, Алессандро Костакурта, Хавьер Санетти и другие.

    Завершилась встреча победой команды остального мира со счётом 6:5. Голами отметились Тони (дубль), Александр Иашвили, Мичел Сальгадо, Ривалдо, Кафу, Кураньи, Тотти, Георгий Деметрадзе, Шевченко и Марко Дельвеккио.

    Все средства, вырученные от продажи билетов на этот матч, пойдут на восстановление боржомских лесов, пострадавших этим летом от сильных пожаров.

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