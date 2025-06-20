В Тбилиси прошел Форум спортивной науки

Сегодня в Тбилиси состоялся Форум спортивной науки.

Сегодня в Тбилиси состоялся Форум спортивной науки.

Как сообщает грузинское бюро Report, в ходе мероприятия были рассмотрены вопросы, связанные с развитием спорта, в частности футбола, обеспечением здоровья спортсменов, а также укреплением правовой и научной базы в данной области.

Известный грузинский футболист Шота Арвеладзе заявил, что на повестке дня также стоит инициатива создания в Тбилиси Института научного развития спорта: "Институт будет заниматься анатомией человека, защитой здоровья спортсменов, созданием условий для активных занятий спортом после 40 лет и международным сотрудничеством. Здесь смогут получать образование и поддержку не только грузинские, но и иностранные спортсмены".

Он подчеркнул, что данная инициатива вдохновлена ​​наследием всемирно известной легенды футбола Йохана Кройфа:

"Кройф сам был философом и показал, что спорт - это не только физическая сила, важны также умственная подготовка и знания. Совмещение образования и спорта должно быть главным приоритетом для будущих поколений. Благодаря такому подходу такие футболисты, как Месси или Роналду, могут оставаться в отличной форме до 40 лет".

Арвеладзе добавил, что подобные учреждения способствуют развитию культуры в дополнение к спорту и создают возможность для продления карьеры спортсменов. По его мнению, эта модель может быть применена также в Азербайджане.