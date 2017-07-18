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    В Тбилиси фанаты "Самтредии" напали на болельщиков "Карабаха"

    Инцидент произошел напротив стадиона Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе, где состоится матч

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Грузии между местными фанатами и болельщиками команды "Карабах", которая станет гостем "Самтредии" в рамках ответного матча II квалификационного раунда Лиги чемпионов, произошел инцидент.

    Как сообщает Report, инцидент произошел напротив стадиона Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе, где пройдет матч.

    Напав на сторонников посетившей Тбилиси агдамской команды, болельщики владельцев поля применили физическую силу.

    Вдобавок ко всему, они отняли у фанатов "Карабаха" азербайджанский флаг и скрылись. Несмотря на преследования полиции, задержать хулиганов не удалось.

    Отметим, что матч начнется в 21:00. 

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