В Танзании умер футболист во время матча

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Танзании футболист ФК "Мбао" U-20 Исмаил Халфан умер во время матча, передает Report со ссылкой на Федерации футбола Танзании.
Как сообщается, на 74-й минуте 19-летний футболист после столкновения с игроком соперника упал, и потом потерял сознание.
Молодому футболисту оказали медицинскую помощь и направили в больницу. По прибытии в госпиталь футболист умер.
Как сообщили врачи, в фубтолста случился сердечный приступ, который он не смог перенести.
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