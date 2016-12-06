 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Танзании умер футболист во время матча

    Футболист после столкновения с игроком соперника упал, и потом потерял сознание

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Танзании футболист ФК "Мбао" U-20 Исмаил Халфан умер во время матча, передает Report со ссылкой на Федерации футбола Танзании.

    Как сообщается, на 74-й минуте 19-летний футболист после столкновения с игроком соперника упал, и потом потерял сознание.

    Молодому футболисту оказали медицинскую помощь и направили в больницу. По прибытии в госпиталь футболист умер.

    Как сообщили врачи, в фубтолста случился сердечный приступ, который он не смог перенести.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi