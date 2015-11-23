В связи с матчем "Карабах" - "Тоттенхем" на республиканском стадионе будут предприняты серьезные меры безопасности

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В связи с матчем 5-го тура между командами "Карабах" - "Тоттенхем" (Англия), который состоится 26 ноября, на республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова будут предприняты серьезные меры безопасности.

Об этом Report сообщил директор центральной арены Шамиль Гулиев.

По словам директора, после террористических актов в Париже 13 ноября во всех частях континента вопросам безопасности уделяется большое внимание. Матч "Карабах" - "Тоттенхем" также не будет исключением. Ш.Гулиев заявил, что уже проведены встречи и обсуждения с соответствующими структурами: "Бдительность будет повышена не только во время матча, но и перед игрой. С 24 ноября вход на стадион будет осуществляться по специальным пропускам. В день матча зрители будут допущены после специальной проверки. Для обеспечения безопасности будут привлечены дополнительные силы".

Директор стадиона напомнил, что в связи с террористической опасностью в Европе были перенесены несколько игр.

Отметим, что игра начнется в 22:00 по бакинскому времени.