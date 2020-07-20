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В Суперлиге Турции определился победитель

В Суперлиге Турции определился победитель В матче 33-го тура чемпионата Турции "Истанбул Башакшехир"обыграл "Кайсериспор"со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.
Футбол
20 июля 2020 г. 01:10
В Суперлиге Турции определился победитель

В матче 33-го тура чемпионата Турции "Истанбул Башакшехир" обыграл "Кайсериспор" со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Как передает Report, встреча состоялась в Стамбуле на стадионе "Башакшехир Фатих Терим". Обслуживал матч арбитр Али Шансалан.

Единственный гол был забит в первом тайме - на 19-й минуте автором забитого мяча стал Махмут Текдемир, которому ассистировал Гаэль Клиши. На 36-й минуте хозяева могли увеличить разрыв в счете, но Эдин Вишча не реализовал 11-метровый.

"Истанбул Башакшехир" впервые в истории стал чемпионом Турции. Лидером по этому показателю является "Галатасарай" (22).

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