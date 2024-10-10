В Суперкубке Испании отменили дополнительное время

Королевская испанская футбольная федерация отменила дополнительное время в матчах за Суперкубок Испании в соревнованиях мужчин и женщин.

Королевская испанская футбольная федерация отменила дополнительное время в матчах за Суперкубок Испании в соревнованиях мужчин и женщин.

Как передает Report , в случае ничьи после основного времени встречи победитель сразу будет определяться сразу в серии пенальти.

Цель Федерации - облегчить минутную нагрузку на футболистов, которые выступают на дополнительном турнире.

В нынешнем сезоне в Суперкубке Испании примут участие четыре команды - чемпион мадридский "Реал", вице-чемпион "Барселона", победитель Кубка Короля "Атлетик" и финалист кубка "Мальорка". Матчи пройдут с 8 по 12 января 2025 года.

В прошлом сезоне победителем Суперкубка Испании стал мадридский "Реал", который разгромил в финале "Барселону" со счетом 4:1.