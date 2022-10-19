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В Стокгольме разыгран жребий международного турнира по минифутболу "Шуша"

В Стокгольме разыгран жребий международного турнира по минифутболу "Шуша" В Стокгольме разыгран жребий международного турнира по минифутболу "Шуша".
Футбол
19 октября 2022 г. 12:20
В Стокгольме разыгран жребий международного турнира по минифутболу Шуша

В Стокгольме разыгран жребий международного турнира по мини-футболу "Шуша".

Как сообщил Report председатель Конгресса азербайджанцев Швеции Эмиль Мирзаев, определен состав групп на "Susa Fotboll Mästerskap 2022".

Азербайджанская команда встретится в группе А с Казахстаном, Албанией и Тунисом.

Другие группы сформировались в следующем составе:

Группа B: Италия, Франция, Греция, Нигерия

Группа С: Колумбия, Уругвай, Кыргызстан, Бразилия

Группа D: Аргентина, Египет, Хорватия, Швеция

Турнир "Susa Fotboll Mästerskap 2022" пройдет с 21 по 23 октября. Первую встречу азербайджанская команда проведет 21 октября против казахстанской команды.

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Версия на азербайджанском языке Stokholmda təşkil olunacaq "Şuşa" beynəlxalq mini-futbol turnirinin püşkü atılıb

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