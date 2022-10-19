В Стокгольме разыгран жребий международного турнира по минифутболу "Шуша"

В Стокгольме разыгран жребий международного турнира по мини-футболу "Шуша".
Как сообщил Report председатель Конгресса азербайджанцев Швеции Эмиль Мирзаев, определен состав групп на "Susa Fotboll Mästerskap 2022".
Азербайджанская команда встретится в группе А с Казахстаном, Албанией и Тунисом.
Другие группы сформировались в следующем составе:
Группа B: Италия, Франция, Греция, Нигерия
Группа С: Колумбия, Уругвай, Кыргызстан, Бразилия
Группа D: Аргентина, Египет, Хорватия, Швеция
Турнир "Susa Fotboll Mästerskap 2022" пройдет с 21 по 23 октября. Первую встречу азербайджанская команда проведет 21 октября против казахстанской команды.