В Стокгольме разыгран жребий международного турнира по минифутболу "Шуша"

В Стокгольме разыгран жребий международного турнира по минифутболу "Шуша".

В Стокгольме разыгран жребий международного турнира по мини-футболу "Шуша".

Как сообщил Report председатель Конгресса азербайджанцев Швеции Эмиль Мирзаев, определен состав групп на "Susa Fotboll Mästerskap 2022".

Азербайджанская команда встретится в группе А с Казахстаном, Албанией и Тунисом.

Другие группы сформировались в следующем составе:

Группа B: Италия, Франция, Греция, Нигерия

Группа С: Колумбия, Уругвай, Кыргызстан, Бразилия

Группа D: Аргентина, Египет, Хорватия, Швеция

Турнир "Susa Fotboll Mästerskap 2022" пройдет с 21 по 23 октября. Первую встречу азербайджанская команда проведет 21 октября против казахстанской команды.