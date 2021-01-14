В стане французского клуба произошла вспышка COVID-19

Пресс-служба французского «Лорьяна» сообщила о вспышке коронавирусной инфекции в команде

Пресс-служба французского "Лорьяна" сообщила о вспышке коронавирусной инфекции в команде.

Об этом Report передает со ссылкой на официальный сайт

"После тестов, проведённых сегодня утром, стало известно, что COVID-19 заразилось ещё четыре игрока "Лорьяна". На карантине находится 11 игроков команды", — сообщается на официальном сайте клуба.

Неделю назад в матче 18-го тура французской Лиги 1 "Лорьян" принимал "Монако". Встреча прошла на стадионе "Ив Алленма — Ле Мустуар" в Лорьяне и завершилась победой гостей со счётом 5:2.