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В стане французского клуба произошла вспышка COVID-19

В стане французского клуба произошла вспышка COVID-19 Пресс-служба французского «Лорьяна» сообщила о вспышке коронавирусной инфекции в команде
Футбол
14 января 2021 г. 01:57
В стане французского клуба произошла вспышка COVID-19

Пресс-служба французского "Лорьяна" сообщила о вспышке коронавирусной инфекции в команде.

Об этом Report передает со ссылкой на официальный сайт

"После тестов, проведённых сегодня утром, стало известно, что COVID-19 заразилось ещё четыре игрока "Лорьяна". На карантине находится 11 игроков команды", — сообщается на официальном сайте клуба.

Неделю назад в матче 18-го тура французской Лиги 1 "Лорьян" принимал "Монако". Встреча прошла на стадионе "Ив Алленма — Ле Мустуар" в Лорьяне и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

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Версия на азербайджанском языке Fransa klubunda koronavirusa kütləvi yoluxma aşkarlandı

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