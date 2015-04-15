​В США игрок НФЛ признан виновным в убийстве

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Один из самых результативных игроков в истории американской Национальной футбольной лиги Аарон Эрнандес признан виновным в убийстве.

Как передает Report со ссылкой на BBC, суд установил, что в июне 2013 года бывший игрок НФЛ убил своего знакомого Одина Ллойда недалеко от своего дома в Массачусетсе.

Ллойд, игрок в американский футбол полупрофессиональной команды "Бостон Бандитс", встречался с сестрой Эрнандеса.

В ходе судебного заседания было допрошено более 130 свидетелей. Некоторые из них рассказывали, что футболист употреблял легкие наркотики.

Эрнандес также обвиняется в двойном убийстве, произошедшем в Бостоне летом 2012 года. По сведению прокуратуры штата Массачусетс, тогда экс-футболист отдыхал в компании друзей в одном из ночных клубов Бостона, где поссорился с двумя посетителями. Спустя некоторое время обоих нашли застреленными в собственной машине. Суд по второму делу должен начаться позднее в этом году.