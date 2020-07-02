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В Сочи пройдет футбольный ультрамарафон

В Сочи пройдет футбольный ультрамарафон В Сочи пройдет футбольный ультрамарафон
Футбол
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2 июля 2020 г. 14:30
В Сочи пройдет футбольный ультрамарафон


В российском городе Сочи пройдет футбольный ультрамарафон.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, планируется, что мероприятие станет самым масштабным событием лета на курорте.

Футбольный ультрамарафон пройдет 8 и 9 августа и может войти в Книгу рекордов России.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский подчеркнул, что ультрамарафон будет проводиться только с учётом положительной эпидемиологической обстановки.

Отметим, что в течение 25 часов на футбольные поля одной из спортшкол города будут выходить порядка 3 тысяч местных спортсменов разных возрастов. Игроки станут участниками сразу двух рекордов: матч войдет в историю как самый продолжительный и самый массовый.

Версия на азербайджанском языке Soçidə 25 saatlıq unikal futbol oyunu keçiriləcək

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