В случае победы "Нефтчи" может переместиться на третью позицию

Сегодня состоятся заключительные матчи XIX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первой встрече дня "Габала", находящаяся на третьем месте с 32 очками примет "Зиря", которая с 34 очками занимает второе место.
Завершится тур матчем между "Нефтчи" и "Сумгайытом". В случае победы последний чемпион страны "Нефтчи" продвинется на одну ступень в турнирной таблице, вне зависимости от исхода матча "Габала" - "Зиря".
Азербайджанская Премьер-лига, XIX тур
13 марта (воскресенье)
16:00. "Габала" - "Зиря"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Габалинский городской стадион.
18:15. "Нефтчи" - "Сумгайыт"
Судьи: Рашад Ахмедов, Рахман Имами, Рахиль Рамазанов, Эльчин Масиев
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Бакселл Арена.
Отметим, что в первый день тура "Кешля" обыграла "Сабаил" 3:0, а "Карабах" в гостях "Сабах" - 1:0.