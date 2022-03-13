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В случае победы "Нефтчи" может переместиться на третью позицию

В случае победы "Нефтчи" может переместиться на третью позицию Сегодня состоятся заключительные матчи XIX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
13 марта 2022 г. 07:48
В случае победы Нефтчи может переместиться на третью позицию

Сегодня состоятся заключительные матчи XIX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первой встрече дня "Габала", находящаяся на третьем месте с 32 очками примет "Зиря", которая с 34 очками занимает второе место.

Завершится тур матчем между "Нефтчи" и "Сумгайытом". В случае победы последний чемпион страны "Нефтчи" продвинется на одну ступень в турнирной таблице, вне зависимости от исхода матча "Габала" - "Зиря".

Азербайджанская Премьер-лига, XIX тур

13 марта (воскресенье)

16:00. "Габала" - "Зиря"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Турал Гурбанов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

Габалинский городской стадион.

18:15. "Нефтчи" - "Сумгайыт"

Судьи: Рашад Ахмедов, Рахман Имами, Рахиль Рамазанов, Эльчин Масиев

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

Бакселл Арена.

Отметим, что в первый день тура "Кешля" обыграла "Сабаил" 3:0, а "Карабах" в гостях "Сабах" - 1:0.

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Версия на азербайджанском языке "Qəbələ" "Zirə"ni, "Neftçi" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək

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