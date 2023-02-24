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В швейцарском Ньоне определятся пары 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

В швейцарском Ньоне определятся пары 1/8 финала Лиги Европы УЕФА В городе Ньон Швейцарии сегодня пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Футбол
24 февраля 2023 г. 07:45
В швейцарском Ньоне определятся пары 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

В городе Ньон Швейцарии сегодня пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, мероприятие начнется в 15:00 по бакинскому времени.

Команды распределены по двум корзинам. Победители групп попали в корзину "сеяных", а участники плей-офф - "несеяных".

На данном этапе турнир два клуба из одной страны не могут стать соперниками.

1/8 финала

Сеяные

"Арсенал" (Англия)

"Бетис" (Испания)

"Фенербахче" (Турция)

"Ференцварош" (Венгрия)

"Фейеноорд" (Нидерланды)

"Фрайбург" (Германия)

"Реал Сосьедад" (Испания)

"Унион" (Бельгия).

Несеяные

"Ювентус" (Италия)

"Байер" Леверкузен (Германия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Рома" (Италия)

"Севилья" (Испания)

"Спортинг" (Португалия)

"Унион" Берлин (Германия)

"Шахтер" Донецк (Украина)

Отметим, что первые игры 1/8 финала пройдут 9 марта, ответные матчи - спустя неделю.

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