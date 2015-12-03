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    В Швейцарии началась новая серия арестов по делу о коррупции в ФИФА

    Обвинения в коррупции могут быть предъявлены более чем десяти чиновникам из центрально- и южноамериканских стран

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Швейцарские власти начали новую серию арестов по громкому делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Report со ссылкой на bbc.

    По данным издания New York Times, обвинения в коррупции могут быть предъявлены более чем десяти чиновникам из центрально- и южноамериканских стран.

    Аресты состоялись рано утром в четверг в том же отеле, где были арестованы другие чиновники ФИФА в мае 2015 года.

    Имена и должности задержанных пока не сообщаются.

    Как говорится в сообщении швейцарского правительства, двое чиновников ФИФА были арестованы по запросу США. По информации ведомства, их подозревают в получении взяток на несколько миллионов долларов.

    New York Times уточняет, что полиция арестовала президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Альфредо Хавита и главу Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Хуана Анхеля Напоута.

    Как сообщил представитель полиции Цюриха, которого цитирует агентство Рейтер, полицейские начали операцию по распоряжению министерства юстиции и полиции Швейцарии.

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