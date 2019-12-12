В Швеции фанаты пытались отпилить ноги у статуи Ибрагимовича

Фанаты шведского клуба "Мальме" попытались отпилить ноги у статуи шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Sportbladet, также вокруг шеи статуи была обвязана веревка. Вероятно, вандалы пытались украсть памятник, когда он упадет. Сотрудники правоохранительных органов поставили вокруг статуи забор.

Создатель памятника Питер Линде обратился к фанатам "Мальме" с просьбой прекратить осквернение статуи.

Отметим, что Ибрагимович является воспитанником "Мальме", форму которой носил в 1999-2001 годах.

В октябре этого года в Мальме, где родился известный форвард, ему поставили памятник.