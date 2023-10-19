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В Швеции без вести пропал футболист "Милана" Робак

В Швеции без вести пропал футболист "Милана" Робак Нападающий "Милана" Эмиль Робак пропал без вести в Швеции. Футболист, выступающий на правах аренды за шведский клуб "Норрчёпинг", не выходил на связь с командой и родственниками уже 14 дней.
Футбол
19 октября 2023 г. 16:15
В Швеции без вести пропал футболист Милана Робак

Нападающий "Милана" Эмиль Робак пропал без вести в Швеции. Футболист, выступающий на правах аренды за шведский клуб "Норрчёпинг", не выходил на связь с командой и родственниками уже 14 дней.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает издание Corriere della Sera.

В марте 2023 года футболист был отдан в аренду клубу "Норрчёпинг" до ноября 2023 года. Свой крайний матч в Высшей Лиге Швеции за "Норрчёпинг" Робак сыграл 23 сентября 2023. В начале октября спортивный директор клуба Тони Мартинссон обратился в СМИ с заявлением о пропаже игрока.

"Я хочу знать, что с ним все в порядке. Я хочу, чтобы он приехал сюда, чтобы мы могли найти решение, которое подойдет всем. Я не оставляю надежды, что он вернется, но это тяжело представить, поскольку мы не видели его уже 14 дней", - заявил Мартинссон.

По данным издания La Gazzetta dello Sport, "Милан" находится в контакте с руководством клуба "Норрчёпинг" и агентом футболиста. В ближайшее время должна состояться разъяснительная встреча между шведским клубом и игроком.

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