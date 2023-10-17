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В штаб-квартире ФИФА приспустили флаг Швеции в память о жертвах стрельбы в Брюсселе

В штаб-квартире ФИФА приспустили флаг Швеции в память о жертвах стрельбы в Брюсселе Международная федерация футбола (ФИФА) приспустила флаг Швеции в Доме футбола в Цюрихе в память о жертвах стрельбы в Брюсселе.
Футбол
17 октября 2023 г. 19:29
В штаб-квартире ФИФА приспустили флаг Швеции в память о жертвах стрельбы в Брюсселе

Международная федерация футбола (ФИФА) приспустила флаг Швеции в Доме футбола в Цюрихе в память о жертвах стрельбы в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

"Я глубоко шокирован и опечален трагической гибелью двух шведских граждан в Брюсселе, недалеко от стадиона, на котором сборная Бельгии принимала команду Швеции в отборочном матче к чемпионату Европы 2024 года, - говорится в обращении президента ФИФА Джанни Инфантино. - От имени ФИФА и мирового футбольного сообщества я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв. Наши мысли с народом Бельгии и Швеции, игроками их национальных сборных и футбольными ассоциациями".

16 октября в Брюсселе были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу. Встреча между командами Бельгии и Швеции, которая проходила на брюссельском стадионе имени короля Бодуэна, была приостановлена при счете 1:1 после первого тайма. Шведские футболисты узнали о случившемся в перерыве и отказались выходить на второй тайм, позднее пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций заявила, что матч отменен. 17 октября бельгийский Федеральный кризисный центр сообщил, что человек, застреливший болельщиков, был убит при задержании.

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