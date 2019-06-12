В "Шахтер" назначен новый главный тренер

В "Шахтер" назначен новый главный тренер

12 июня, 2019 18:38

https://report.az/storage/news/5945caed7d7daf675ef756501606b050/5e3de35a-6861-4e35-99d9-609f1306e2ae_292.jpg В украинский "Шахтер" (Донецк) назначен новый главный тренер. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, команду возглавит португальский тренер Луиш Каштру, с которым подписан двухлетний контракт. 57-летний специалист сменит на указанном посту Паулу Фонсека, возглавившего итальянскую "Рому". Ранее Каштру был главным тренером "Порту" и "Витории" (Гимарайнш). В сезоне 2018/2019 вместе с "Виторией" (Гимарайнш) он занял 5 место. Отметим, что Луиш Каштру является 33-м главным тренером "Шахтера".

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