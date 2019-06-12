В "Шахтер" назначен новый главный тренер

В украинский "Шахтер" (Донецк) назначен новый главный тренер.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, команду возглавит португальский тренер Луиш Каштру, с которым подписан двухлетний контракт.
57-летний специалист сменит на указанном посту Паулу Фонсека, возглавившего итальянскую "Рому".
Ранее Каштру был главным тренером "Порту" и "Витории" (Гимарайнш).
В сезоне 2018/2019 вместе с "Виторией" (Гимарайнш) он занял 5 место.
Отметим, что Луиш Каштру является 33-м главным тренером "Шахтера".
Təbriz QuliyevАвтор новости