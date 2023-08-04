В сезоне 2023/2024 Премьер-лиги Азербайджана забит первый гол

В сезоне 2023/2024 Премьер-лиги Азербайджана по футболу забит первый гол.

В сезоне 2023/2024 Премьер-лиги Азербайджана по футболу забит первый гол.

Как сообщает Report, дебютный мяч сезона был забит в матче открытия между "Араз Нахчываном" и "Туран Товузом" в Баку.

На 53-й минуте игры в составе товузцев отличился Мартин Петков. Болгарский форвард вывел свою команду вперед. Спустя 14 минут нигериец Ото Джон увеличил преимущество своей команды до двух мячей.

К 80-й минуте игры "Туран Товуз" лидирует со счетом 0:2.

Отметим, что дебютный матч первого тура проходит на "Далга Арене".