В сезоне 2020-2021 увеличат число команд в Премьер-лиге Азербайджана

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Сегодня в Центре тренировок национальных команд на территории "Dalğa Arena" состоялось очередное заседание Исполнительного комитета АФФА.

Как сообщает Report, после проведенных обсуждений были приняты следующие решения.

1. В сезоне 2019-2020 оставить неизменным количество команд в Премьер-лиге Азербайджана (8 команд), как и в прежнем сезоне. Из-за непредоставления соответствующих документов клубами I Дивизиона, в новом сезоне 2019-2020 будут выступать команды, которые боролись в прошлом сезоне.

2. В целях оказания поддержки выступающим в зарубежных клубах азербайджанским футболистам, а также приглашенным в национальные команды игрокам или же потенциальным кандидатам в возрасте до 21 года, все расходы на поездки будут оплачены со стороны АФФА.

3. В соответствии со стратегией "Grow-2020" АФФА, в случае соблюдения условий лицензии в Премьер-лиге Азербайджана в сезоне 2020-2021, предусмотреть увеличение числа команд.