В Северной Ирландии вратарь избил одноклубника после пропущенного гола

В матче чемпионата Северной Ирландии по футболу между "Глентораном" и "Колрейном" случился уникальный инцидент.

Как передает Report, голкипер "Гленторана" Аарон Маккэри, после пропущенного мяча, принялся избивать одноклубника.

Сперва разъяренный вратарь ударил Бобби Бернса, повалив того на землю. Затем Маккэри начал душить партнера по команде и волочить по полю.

Одноклубники попытались утихомирить разгневанного вратаря, а судья и вовсе принял решение выгнать Маккэри с поля, который может также получить длительную дисквалификацию.