В сети появилось фото с итогами голосования за обладателя "Золотого мяча"

В Twitter появилась фотография с итогами голосования за обладателя "Золотого мяча 2021".

В Twitter появилась фотография с итогами голосования за обладателя "Золотого мяча 2021".

Как сообщает Report со ссылкой на "Спорт Экспресс", победителем, по этой информации, стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовский. У него 627 голосов. Следом идет игрок "ПСЖ" Лионель Месси, а на 3-м месте Карим Бензема из "Реал Мадрид" (526).

Голосование завершилось 24 октября. Однако имя победителя станет известно только на официальной церемонии вручения "Золотого Мяча", которая состоится 29 ноября в Париже.

В 2019 году приз выиграл Месси, а в 2020 церемония не проводилась из-за эпидемиологической ситуации в мире.