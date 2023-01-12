В сеть попала переписка бывших боссов "Барсы" с сенсационными утверждениями в адрес Месси

В сеть попала скандальная переписка бывших боссов "Барселоны", в которой они оскорбительно отзываются о ряде ведущих в то время игроков и, в том числе, о главной звезде сине-гранатовых в XXI веке Лионеле Месси.

В сеть попала скандальная переписка бывших боссов "Барселоны", в которой они оскорбительно отзываются о ряде ведущих в то время игроков и, в том числе, о главной звезде сине-гранатовых в XXI веке Лионеле Месси.

Как передает Report , об этом пишет Marca со ссылкой на издание El Periodico.

Бывший член правления клуба, экс-глава юридического отдела "блауграны" Роман Гомес Понти в личной переписке крайне эмоционально обратился к президенту клуба. Он не стал стесняться в выражениях, обсуждая требования лидеров команды по зарплате. Уточняется, что переписка датируется 31 января 2021 года, когда в СМИ были слиты детали нового контракта Месси. К этому моменту Бартомеу уже официально подал в отставку, но Месси еще оставался в "Барселоне". Именно Лео больше всего досталось от Понти.

"Барто (Хосеп Бартомеу - ред.), нельзя быть мягким с этой канализационной крысой. Клуб дал ему все, а он устанавливает диктатуру по контрактам, трансферам, спонсорам - и все только для него. Почему, продлевая его контракт, мы должны делать то же самое с соглашениями Суареса и Хорди Альбы? Почему мы должны платить Родриго (брат Месси, агент – ред.) который был партнером наркоторговца, комиссию за продление контракта с Фати? Мы получили слишком много шантажа и оскорблений от гормонального карлика, который обязан "Барсе" всем. А когда началась пандемия, он снизить зарплату у всех, но не трогать себя и Суареса. Это худшее, что с нами может случиться", - говорилось в сообщении Понти.

Помимо 36-летнего форварда, бывшие члены правления также сделали неприятные высказывания в адрес Жерара Пике, бывшего защитника каталонского представителя, и Серхио Буссетса, который сейчас носит форму команды.

Отметим, что Лионель Месси перешел из "Барселоны" во французский клуб "ПСЖ" в августе 2021 года.