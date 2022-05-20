В серии А выбрали лучших игроков сезона

В чемпионате Италии объявили лучших игроков по позициям по итогам сезона-2021/22.
Лучшим нападающим стал Чиро Иммобиле («Лацио»);
Лучшим полузащитником — Марсело Брозович («Интер»);
Лучший защитник — Глейсон Бремер («Торино»);
Лучший вратарь — Майк Меньян («Милан»).
Лучшим игроком в возрасте до 23 лет стал нападающий «Наполи» Виктор Осимхен.
Отметим, что рейтинг был составлен с учетом статистических показателей, а также анализа данных, записанного с помощью системы Hawk-Eye. Основные из них: движение без мяча, выбор позиции и вклад в эффективность команды.