О нас

В серии А выбрали лучших игроков сезона

В серии А выбрали лучших игроков сезона В чемпионате Италии объявили лучших игроков по позициям по итогам сезона-2021/22.
Футбол
20 мая 2022 г. 21:26
В серии А выбрали лучших игроков сезона

В чемпионате Италии объявили лучших игроков по позициям по итогам сезона-2021/22.

Как передает Report, лучшими объявлены следующие футболисты:

Лучшим нападающим стал Чиро Иммобиле («Лацио»);

Лучшим полузащитником — Марсело Брозович («Интер»);

Лучший защитник — Глейсон Бремер («Торино»);

Лучший вратарь — Майк Меньян («Милан»).

Лучшим игроком в возрасте до 23 лет стал нападающий «Наполи» Виктор Осимхен.

Отметим, что рейтинг был составлен с учетом статистических показателей, а также анализа данных, записанного с помощью системы Hawk-Eye. Основные из них: движение без мяча, выбор позиции и вклад в эффективность команды.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты
Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты
20 мая 2022 г. 19:10
Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень
Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень
20 мая 2022 г. 16:35
Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии
Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии
20 мая 2022 г. 15:45
Неосторожность пешеходов стала причиной трагедии в Баку - ВИДЕО
Неосторожность пешеходов стала причиной трагедии в Баку - ВИДЕО
20 мая 2022 г. 15:43
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
20 мая 2022 г. 15:34
Международный эксперт поражен масштабами минных загрязнений в Азербайджане
Международный эксперт поражен масштабами минных загрязнений в Азербайджане
20 мая 2022 г. 14:23
Доктор наук: Вирус обезьяньей оспы вполне может перерасти в эпидемию
Доктор наук: Вирус обезьяньей оспы вполне может перерасти в эпидемию
20 мая 2022 г. 13:43
Канадский эксперт: Карабах связан с Азербайджаном прошлым и будущим
Канадский эксперт: Карабах связан с Азербайджаном прошлым и будущим
20 мая 2022 г. 13:37
Директор фонда: Многие памятники культурного наследия Карабаха разрушены
Директор фонда: Многие памятники культурного наследия Карабаха разрушены
20 мая 2022 г. 12:35
Ндоро: Разминирование освобожденных территорий займет время
Ндоро: Разминирование освобожденных территорий займет время
20 мая 2022 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi