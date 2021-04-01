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В Сербии футбольный арбитр сел в тюрьму из-за спорных пенальти

В Сербии футбольный арбитр сел в тюрьму из-за спорных пенальти Сербский футбольный арбитр Срджан Обрадович обвинён в коррупции и приговорён к 15 месяцам тюремного заключения и 10 годам отстранения от футбола из-за назначения двух спорных пенальти в матче чемпионата Сербии
Футбол
1 апреля 2021 г. 23:03
В Сербии футбольный арбитр сел в тюрьму из-за спорных пенальти
Срджан Обрадович

Сербский футбольный арбитр Срджан Обрадович обвинён в коррупции и приговорён к 15 месяцам тюремного заключения и 10 годам отстранения от футбола из-за назначения двух спорных пенальти в матче чемпионата Сербии.

Об этом Report передает со ссылкой на The Sun.

Скандальной оказалась встреча плей-офф чемпионата Сербии "Спартак" (Суботица) – "Раднички" (Ниш) в 2018 году. Её победитель получал путёвку в Лигу Европы. В том матче Обрадович назначил два ошибочных пенальти в ворота клуба "Роднички", а "Спартак" одержал победу со счётом 3:0.

Спустя три года антикоррупционный отдел Верховного суда Сербии заинтересовался этим случаем. В ходе разбирательства суд приговорил Обрадовича к 15 месяцам тюремного заключения, отстранив арбитра на 10 лет от футбола.

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