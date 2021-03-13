В сборную на предстоящие игры вызваны 10 футболистов из "Карабаха"

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи пригласил на предстоящие игры 10 футболистов из агдамского "Карабаха".

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи пригласил на предстоящие игры 10 футболистов из агдамского "Карабаха".

Как передает Report, это Шахруддин Махаммадалиев, Эмиль Балаев, Максим Медведев, Гара Гараев, Бедави Гусейнов, Махир Эмрели, Аббас Гусейнов, Исмаил Ибрагимли, Эльвин Джафаргулиев и Торал Байрамов. Отметим, что Джафаргулиев и Байрамов в сборную вызваны впервые.

Напомним, что Азербайджан сыграет 24 марта в Италии на стадионе "Ювентус" с Португалией, а 30 марта на бакинском Олимпийском стадионе, также в рамках отборочного раунда ЧМ-2022 с Сербией. Еще одну встречу, но уже товарищескую, подопечные итальянского специалиста проведут 27 марта в Дебрецене против сборной Венгрии.