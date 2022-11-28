В сборной Бразилии по футболу появилось подозрение на вирусное заболевание

В расположении сборной Бразилии по футболу появилось подозрение на распространение вирусного заболевания.
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По данным источника, из-за симптомов гриппа частично тренировки пропускали Лукас Пакета, Антони и Алисон. Сообщается, что футболисты готовы сыграть в матче против Швейцарии в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Также из-за травм в матче не примут участие Данило и Неймар.
Встреча между сборными Бразилии и Швейцарии пройдет сегодня. Стартовый свисток для команд прозвучит в 20:00 по московскому времени.