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В сборной Бразилии по футболу появилось подозрение на вирусное заболевание

В сборной Бразилии по футболу появилось подозрение на вирусное заболевание В расположении сборной Бразилии по футболу появилось подозрение на распространение вирусного заболевания.
Футбол
28 ноября 2022 г. 08:25
В сборной Бразилии по футболу появилось подозрение на вирусное заболевание

В расположении сборной Бразилии по футболу появилось подозрение на распространение вирусного заболевания.

Как передает Report, об этом сообщает издание Goal.

По данным источника, из-за симптомов гриппа частично тренировки пропускали Лукас Пакета, Антони и Алисон. Сообщается, что футболисты готовы сыграть в матче против Швейцарии в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Также из-за травм в матче не примут участие Данило и Неймар.

Встреча между сборными Бразилии и Швейцарии пройдет сегодня. Стартовый свисток для команд прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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