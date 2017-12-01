В сборной Боснии и Герцеговины Роберту Просинечки предложили зарплату в 5 раз ниже, чем в Азербайджане

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Между бывшим главным тренером сборной Азербайджана Робертом Просинечки и руководством Футбольного союза Боснии и Герцеговины состоялись переговоры. Как сообщает Report, детали переговоров с 48-летним специалистом, который является главным кандидатом в тренеры сборной Боснии и Герцеговины, не разглашаются.

"Вечерний Лист" пишет, что Просинечки предложили 150 – 200 тыс. евро. Однако хорватский специалист сообщает, что во время переговоров материальная сторона затронута не была. По его словам, идея стать главный тренером сборной Боснии и Герцеговины привлекательна: "В этой команде есть хорошие игроки. Для каждого тренера трудно работать с футболистами такого потенциала".

Отметим, что тренерский штаб во главе с Р. Просинечки получал в сборной Азербайджана 1,2 млн евро в год.