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В Саудовской Аравии высказались о возможном переходе Килиана Мбаппе

В Саудовской Аравии высказались о возможном переходе Килиана Мбаппе Технический директор лиги Саудовской Аравии Майкл Эменало высказался о возможности перехода в чемпионат нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Футбол
17 декабря 2023 г. 05:15
В Саудовской Аравии высказались о возможном переходе Килиана Мбаппе

Технический директор лиги Саудовской Аравии Майкл Эменало высказался о возможности перехода в чемпионат нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как передает Report, об этом сообщает Marca.

"С Мбаппе разговор открыт, но мы не знаем, что он хочет сделать. Наша позиция очень ясна. Все игроки этого уровня знают, где мы находимся. Если у него есть какая-либо возможность или интерес быть частью того, что мы строим, сейчас или в будущем, мы не можем отказаться от такой возможности. Он игрок, которого я люблю", - заявил Эменало.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забив 18 голов и сделав две результативные передачи.

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